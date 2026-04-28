«Я аж проснулась»: Самоделкина вспомнила о своей реакции на подаренную ей квартиру в Астане

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о своей реакции на подаренную ей квартиру в Астане после выступления на зимней Олимпиаде, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

Источник: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

По словам Самоделкиной, она никак не ожидала такого щедрого подарка.

«Это был шок. Мы прилетели из Милана, в аэропорту нам устроили торжественную встречу — все очень ждали Мишу Шайдорова, конечно. Начали награждать, сказали, что дарят ему квартиру и машину. Я за него порадовалась — квартира, обалдеть!

Было ранее утро, я стою как во сне и вдруг слышу: “Софье Самоделкиной тоже вручаем квартиру!” Я аж проснулась, ей богу. Кинулась звонить родителям, прыгала там от счастья.

Квартира пока строится, но я уже предвкушаю, как там все обустрою. Она однокомнатная, но большая, в хорошем новом районе Астаны. Теперь есть стимул зарабатывать деньги на ремонт. Закончу — и будет у меня свой дом, когда в Казахстан приезжаю», -поделилась Самоделкина.

Фигуристка призналась, что часто приезжает в Казахстан.

«Стараюсь после соревнований прилетать сюда — хотя бы на 5−6 дней. Тут много дел: то документы, то медицинские вопросы, ну и просто дух перевести. Я люблю погулять по городу, с людьми общаться, переключиться на спокойной ритм жизни.

Америка не мой дом, там не мой родной язык, к тому же медицина стоит космических денег. А здесь мне помогает федерация, за мной закреплен доктор, она всегда на связи, организует все обследования и процедуры», — добавила спортсменка.

Напомним, на Играх 2026 года в итоговой таблице Самоделкина поднялась на десятую позицию. По общей сумме она обновила личный рекорд. После этого она получила щедрый подарок за выступление на Олимпийских играх — ей подарили квартиру в Астане.

Добавим, что чемпиону зимних Игр Михаилу Шайдорову был вручен сертификат на трехкомнатную квартиру.