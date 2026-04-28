«Я аж проснулась»: Самоделкина вспомнила о своей реакции на подаренную ей квартиру в Астане

«Это был шок. Мы прилетели из Милана, в аэропорту нам устроили торжественную встречу — все очень ждали Мишу Шайдорова, конечно. Начали награждать, сказали, что дарят ему квартиру и машину. Я за него порадовалась — квартира, обалдеть!



Было ранее утро, я стою как во сне и вдруг слышу: “Софье Самоделкиной тоже вручаем квартиру!” Я аж проснулась, ей богу. Кинулась звонить родителям, прыгала там от счастья.



Квартира пока строится, но я уже предвкушаю, как там все обустрою. Она однокомнатная, но большая, в хорошем новом районе Астаны. Теперь есть стимул зарабатывать деньги на ремонт. Закончу — и будет у меня свой дом, когда в Казахстан приезжаю», -поделилась Самоделкина.