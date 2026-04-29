Жулин: «Считаю, что Малинин русский на 100 процентов»

Заслуженный тренер России, серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин подчеркнул, что без прямого очного противостояния с нашими фигуристами лидерство американцев остается спорным, а также объяснил, почему считает трехкратного чемпиона мира Илью Малинина на 100 процентов русским.

Источник: CJ GUNTHER/EPA/TASS

«Чтобы американцы считались лучшими в фигурном катании, они должны обыгрывать наших фигуристов на международных соревнованиях. Петр Гуменник выглядел на Олимпиаде прекрасно, а Малинин оказался на восьмом месте. Да, он недосягаем, но в итоге Гуменник занял более высокое место.

В России нет своего Малинина? Не нужно забывать, что у Ильи русские родители. Они оба талантливые спортсмены, так что от осинки не родятся апельсинки. Для Ильи были созданы лучшие условия, но и он сам максимально трудолюбивый парень. Считаю, что Малинин русский на 100 процентов. У американцев все мужчины с российскими корнями, так что многое в этом споре становится понятно.

Давайте дождемся момента, когда российские фигуристы снова будут выступать и сравним их с американцами. Сейчас все сложнее и сложнее поддерживать суперформу только для внутренних соревнований. Все понимают, что для этого нужны международные старты», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше