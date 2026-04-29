Туктамышева о подходе Лью к тренировкам: «Согласна с Алисой, что когда тебе дают свободу и ты взрослый спортсмен — это идет на пользу»

— Нет ли ощущения, что считать подход Алисы Лью к тренировкам единственно верным — это какой-то перекос?
— Мы говорим о том, что тренерская методика без насилия — это хорошо?
— Да.
— Я тоже придерживаюсь этой истории. Я согласна с Алисой, что в этом плане когда тебе дают свободу и при этом ты взрослый спортсмен — это тебе идет на пользу. Когда у вас есть уважительное отношение между спортсменом и тренером, доверительное. Потому что без доверия и уважения не будет прогресса, потому что ты сразу не полностью начинаешь отдаваться работе. Думаешь: а вдруг это не совсем то, что мне на данный момент нужно?
Если мы говорим о взрослых спортсменах, то там нет места какому-то чрезмерному давлению или жестокости. Есть преодоление себя, есть жесткость, есть строгость, есть дисциплина, но нет унижения, оскорбления, физической силы.
Сейчас фигурное уже развило эту историю, что физическое насилие — это плохо. Но надо эту тему поднимать, потому что до сих пор остаются моменты, когда или родитель может сильно надавить на спортсменку, или тренер. Просто мы об этом можем не знать, — сказала Туктамышева в интервью Okko.