Фигуристку Туктамышеву продолжает преследовать сталкер

В ноябре 2025 года Туктамышева впервые рассказала, что ее уже почти год преследует мужчина. Фигуристка раскрыла, что все началось во время новогодних шоу, к ее машине подошел мужчина и предложил встретиться, чтобы выпить кофе. После ее отказа он стал караулить ее каждый день после шоу.