Жулин описал запрет VPN в России одной фразой

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил отношение к запрету VPN-сервисов в России. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Есть ощущение, что меня в вопросе блокировок уже ничем нельзя напугать. Это борьба совершенно не в том направлении. Все россияне плюются от этих запретов», — сказал Жулин.

Также серебряный призер Олимпиады 1994 года рассказал, как в текущий момент пользуется мессенджерами. «У меня были нормальные соцсети. Все было удобно. Сейчас как будто гланды через жопу удаляю, пока что-то открываю. Возможно, это действительно нужная мера, но кажется, мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи», — заявил Жулин.

Ранее о своем отношении к запрету VPN-сервисов рассказал известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что «путь блокировок ведет прямо в тупик».