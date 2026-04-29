Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко отреагировал на скандальное интервью своего сына от первого брака

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на скандальное интервью своего сына от первого брака Егора Ермака.

Источник: Соцсети

Напомним, что на прошлой неделе Ермак дал скандальное интервью, вышедшее на ютубе под заголовком «Исповедь сына Плющенко: “Я больше не хочу молчать!”. Самое важное из этого интервью можно прочитать в специальном материале Sport24 — Сын Плющенко рассказал неприятную правду про отца и пригрозил ему: “Говорил — поменяй фамилию, и у тебя все будет”.

Сегодня, 29 апреля, Плющенко выложил в соцсети архивное совместное фото с сыном от первого брака и подписал: «Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда».

Напомним, что 27 апреля другой сын Плющенко — юный фигурист Александр, известный по прозвищу Гном Гномыч, — выложил в соцсети специальное видео, на котором публично отрекся от брата Егора.