Плющенко отреагировал на скандальное интервью своего сына от первого брака

Напомним, что на прошлой неделе Ермак дал скандальное интервью, вышедшее на ютубе под заголовком «Исповедь сына Плющенко: “Я больше не хочу молчать!”. Самое важное из этого интервью можно прочитать в специальном материале Sport24 — Сын Плющенко рассказал неприятную правду про отца и пригрозил ему: “Говорил — поменяй фамилию, и у тебя все будет”.
Сегодня, 29 апреля, Плющенко выложил в соцсети архивное совместное фото с сыном от первого брака и подписал: «Егор, я готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе, помочь, но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда».
Напомним, что 27 апреля другой сын Плющенко — юный фигурист Александр, известный по прозвищу Гном Гномыч, — выложил в соцсети специальное видео, на котором публично отрекся от брата Егора.