Загитова собирается замуж? Чемпионка интригует толпу фанатов

И хотя песня от имени мужчины, эти же строчки Алина может примерить к себе. Она на виду с 15 лет, и все это время придерживалась принципа “личное — не публичное”. Никогда и никаких намеков на романы, никаких утекших в интернет фотографий в обнимку с каким-нибудь хоккеистом или футболистом, как это случалось с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой. Никаких случайно попавших в кадр мужских рук — буквально ни одной зацепки, как будто их и не было. Словно Загитовой был совершенно неинтересен весь этот романтический белый шум. Про ее возможные романы писали СМИ, назывались разные имена, но доказательства ни разу так и не были предъявлены.