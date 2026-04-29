Загитова собирается замуж? Чемпионка интригует толпу фанатов

Букет от особенно важного человека
Как дипломированный специалист в области продюсирования Загитова не может не понимать: все, что касается ее личной жизни, вызывает бурную реакцию медиа и социальных сетей. Так что вполне может сознательно на этом хайповать.
Это уже не первый раз, когда Алина оказывается на территории свадебного салона — такое прежде случалось в 2024 году. Прошлый эпизод развития не получил, в этот раз все гораздо интереснее. Сначала она просто опубликовала интригующее фото с вешалками и белыми кружевами. А потом уже сняла видео, как смотрит на примеряющую платье девушку со спины, и подписала его так: «Момент, к которому не готова ни одна подруга».
Фанаты и хейтеры, отбой — пока что замуж выходит подруга Загитовой! При этом первое фото из аккаунта быстро пропало, как будто в попытке стереть доказательства некоторого троллинга своих подписчиков со стороны Алины. Но будем снисходительны: какой девочке не понравится поиграть в невесту, особенно если есть веские причины чувствовать, что игра скоро станет реальностью.
В этом плане важен совсем другой пост Алины, выложенный в ее Telegram-канале тремя днями ранее. Это гигантская корзина ароматных пионов сорта «Сара Бернар», не менее трехсот штук, от одного люксового сервиса доставки цветов. Цены на букет в открытым доступе нет, но аналогичные корзины в других магазинах можно заказать от 200 тысяч рублей.
Действительно шикарный знак внимания. Казалось бы, Алину подобными презентами не удивить — успешная карьера в фигурном катании обеспечила ей полный дом цветов 365 дней в году, а не только по праздничным поводам. Но интересно, что ни одному букету Алина прежде так не радовалась и не уделяла такое внимание, как этому нежно-розовому облаку. Наверное, потому что оно от какого-то особенно важного человека.
В опубликованном видео она бежит к цветам и пытается их обнять. Это довольно затруднительно, учитывая диаметр корзины. Все действо сопровождается счастливой улыбкой и песней Басты со словами:
- «Со мною постоянно все сложно,
- Я был закрыт и одинок, я так долго жил прошлым.
- Но ты сняла этот блок одним касанием
- И статус моего сердца: “Навечно занят”.
И хотя песня от имени мужчины, эти же строчки Алина может примерить к себе. Она на виду с 15 лет, и все это время придерживалась принципа “личное — не публичное”. Никогда и никаких намеков на романы, никаких утекших в интернет фотографий в обнимку с каким-нибудь хоккеистом или футболистом, как это случалось с Анной Щербаковой и Камилой Валиевой. Никаких случайно попавших в кадр мужских рук — буквально ни одной зацепки, как будто их и не было. Словно Загитовой был совершенно неинтересен весь этот романтический белый шум. Про ее возможные романы писали СМИ, назывались разные имена, но доказательства ни разу так и не были предъявлены.
Внушительное приданое в 23 года
Правда внезапно открылась в интервью Евгении Медведевой год назад — Алина призналась, что ей банально не хватает опыта, чтобы понять, чего она вообще хочет от отношений. А набраться опыта не получается, потому что весь фокус внимания сосредоточен на карьере. При этом на фоне ее личных успехов мужчины начинают ее бояться. Выходит такой замкнутый круг.
«Многие люди интересуются этой темой. Наверное, потому, что я ее не афиширую. Но для того, чтобы понять, кто мне нужен, у меня должен какой-то, наверное, опыт быть в этом. На данный момент я полностью занимаюсь своей карьерой, реализацией в абсолютно разных сферах. Тем не менее, мне кажется, что меня мужчины боятся», — говорила она в выпуске проекта «БеС Комментариев».
Мужчинам есть чего бояться — мало кто из ровесников, таких же ребят-фигуристов, может похвастаться сопоставимыми результатами, доходами в спорте и вне его, и хоть немного приблизиться к Загитовой по уровню популярности. И, соответственно, немногие сумеют с достоинством принять многостороннее превосходство партнерши над собой.
Алина еще в 2020 году входила в рейтинг Forbes с годовым доходом в более чем миллион долларов. Ей тогда было всего 18 лет. С тех пор много изменилось — ушли международные контракты с Puma и Shiseido, зато добавилось множество российских компаний и брендов. Плюс ледовые шоу с рекордными, как у олимпийской чемпионки, гонорарами, а также работа ведущей. В свои неполные 23 года Загитова считается одной из самых завидных невест России с внушительным приданым. Все эти капиталы она заработала и накопила сама. Родители только дали ей возможность заниматься спортом, а дальнейшими шансами и подарками судьбы Алина распоряжалась самостоятельно. Чувствуете планку?
При этом искать свою половинку среди мужчин постарше — значит, с большой вероятностью столкнуться с разведенным или даже женатым человеком, а это сопряжено с разными трудностями. Да, возможно, по статусу такие мужчины ей бы подошли, но будет ли им интересно с все еще очень молоденькой Алиной — вопрос.
Тусовщикам и хоккеистам — не беспокоить
Вроде как патовая ситуация — ровесников уже переросла, до мужчин в возрасте еще не созрела, все личное время занимает работа, а круг общения особо не расширяется — к тусовкам Алина равнодушна и ходит на них обычно в силу обязательств. Да и кого можно на тех тусовках встретить, непонятно.
Но вселенная загадочно устроена — иногда стоит только потерять интерес к желаемой цели, сбросив связанное с этим напряжение, как цель тут же сама выскакивает из-за угла. Надо только не испугаться и быть к этому готовой. Загитова, например, в последнее время перестала табуировать тему личной жизни и даже рассуждала вслух о том, каким должен быть ее избранник.
«Скажу банально — он должен походить на моего папу. Должен быть добрым, искренним, честным. Работоспособным. Потому что у меня папа — просто машина», — говорила она в интервью Евгении Медведевой.
Как-то Алина снималась в забавном рекламном ролике, где ей предлагалось оценить потенциального бойфренда с учетом некоторых его «недостатков». Вышло так: мужчина в ее глазах уже 10/10, но если он не любит собак или часто ходит по клубам, его рейтинг падает до нуля. Если герой не занимается спортом, это бы заставило Алину насторожиться, но не отказаться от отношений — она все равно привела бы его в зал.
Если бы он не любил путешествовать, но отпускал Алину летать одну — с таким она была бы готова смириться. В отличие от домоседа, который пытался бы ее ограничивать, — такому точно отказала бы сразу.
А вот самый незаметный недостаток, по мнению Загитовой, — это если мужчина не умеет кататься на коньках. Он вообще воспринимается почти как преимущество. Так что хоккеисты и фигуристы — точно не ее целевая аудитория.
Шаг за шагом она все больше показывает публике свою прежде неизвестную сторону. И хотя пока имя избранника не названо, а все происходящее похоже на конфетно-букетную игру через соцсети, есть ощущение, что до шоудауна (так в покере называют момент, когда игроки вскрывают карты, чтобы определить победителя) остается совсем немного времени. Алина — самая титулованная российская фигуристка, олимпийская чемпионка, многого добившаяся вне спорта. Кажется, она вполне готова и к созданию семьи.
Анастасия Панина