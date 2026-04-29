Ирина Роднина: «Я не пользуюсь VPN, перестала заходить в телеграм. У меня есть “Макс”, а для личного общения — телефон и очные встречи»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном запрете VPN в России.

"Мое отношение к возможному запрету VPN в России? Мне сложно говорить, потому что сама я им не пользуюсь. С тех пор, как телеграм заблокирован, я перестала в него заходить. Возможно, запрет VPN стал бы для меня проблемой, если бы он реально был мне нужен.

У меня есть «Макс», я захожу туда по работе. Для личного общения есть телефон или очные встречи. В данный момент этих способов коммуникации мне хватает", — сказала Роднина.

Жулин о запрете VPN в России: «Все россияне плюются от этих запретов. Мы семимильными шагами движемся в сторону Северной Кореи».