Туктамышеву два года преследуют сталкеры. Неужели с этим ничего нельзя сделать?

Экс-чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снова сообщила, что подвергается преследованиям со стороны некоего назойливого поклонника. Подобные жалобы поступают от звездной спортсменки уже два года. Спровоцированная сталкерами тревога и чувство незащищенности даже подтолкнули 29-летнюю фигуристку к созданию номера о домашнем насилии и токсичных отношениях — он был недавно показан на турнире шоу-программ «Русский вызов».
Теперь эфире в Okko Туктамышева призналась, что ей продолжают оказывать нежелательные знаки внимания. «Все равно получаю цветы от этого человека, но хотя бы он не ломится ко мне в личное пространство», — пожаловалась Елизавета. Можно ли помочь знаменитости в этой ситуации?
Обещал сводить в аквапарк
Весной 2024 года в интервью на канале Евгении Медведевой Туктамышева впервые призналась, что ее повседневная жизнь сильно омрачена домогательствами со стороны неизвестного мужчины. Интерес со стороны не совсем адекватных людей — обратная сторона популярности, с этим сталкиваются практически все знаменитости и публичные персоны. В первое время это тешит самолюбие, но затем провоцирует страх за собственную безопасность и другие фобии. Увы, этого не избежала и Елизавета, одна из самых известных российских фигуристок десятых и двадцатых годов.
«Один мужик преследовал. Около дома стоял, ждал около калитки несколько дней, — рассказывала знаменитая одиночница. — Постоянно стоял там, я выходила, он шел за мной, я чуть ли не убегала от него. Он уходил и предлагал мне куда-то уехать вместе, говорил, что меня в аквапарк отвезет. Я такая: “Блин, как круто!” Не знаю, что он думал. Пришлось звонить менеджеру, чтобы она как-то разрулила эту ситуацию. Реально страшно было. Я выхожу из дома, а мужик этот стоит. И типа фиг знает, что там может случиться. Просто написали ему такое письмо, что если еще раз мы его увидим, то можно будет просто в суд подавать. И все. Он как бы отстал».
Однако через полтора года выяснилось, что проблема не исчезла. Кто именно создал спортсменке новые проблемы — тот же самый фанат, что и раньше, или еще один настырный поклонник — Туктамышева не уточнила. Но в интервью блогеру Виктору Кравченко фигуристка заявила, что с января 2025-го постоянно сталкивается с домогательствами со стороны молодого мужчины.
Впервые преследователь подошел после новогоднего ледового шоу и настойчиво предложил выпить с ним кофе. Спортсменка отказалась, но на следующий день сталкер снова поджидал свою жертву. Так продолжалось в течение нескольких недель. По словам Елизаветы, чтобы отпугнуть навязчивого парня, она выходила на улицы только с охраной или в большой компании, однако это не помогло.
«Я ответила: “Пожалуйста, отойдите и не беспокойте. Автограф могу дать, без проблем, но это максимум”. Качнул головой и ушел. И на следующий день опять пришел к машине и настойчиво просил, чтобы я пошла с ним выпить кофе, — вспоминала Елизавета. — Я говорю: “Нет, отойдите!” Пытаюсь как-то активно залезать в машину, агрессивно, чтобы он хоть как-то очнулся. После этого у меня начался страх, и он был оправдан, потому что я выходила после шоу, и этот человек, пока были новогодние праздники, стоял и ждал меня у машины».
Как бы с хорошими намерениями
После окончания шоу фигуристка ожидала, что преследования прекратятся, но мужчина нашел ее домашний адрес. Затем он караулил фигуристку у подъезда, а также стучал в дверь ее квартиры посреди ночи. Сейчас, по словам Елизаветы, сталкер продолжает появляться каждую неделю и оставляет у двери цветы. Спортсменка консультировалась со знакомыми, стоит ли обращаться в полицию, однако ей сообщили, что без прямых угроз дело рассматривать не будут. Поскольку мужчина не проявляет физической агрессии, не портит имущество и не угрожает физической расправой, состава преступления в его действиях нет. Пункт о сталкинге в нашем Уголовном кодексе пока отсутствует.
«Полицию вызывать в моменте, когда он пришел? И то я не знаю — что будет? Я вызвала, а он как бы с хорошими намерениями. Это все равно очень страшно, когда сидишь одна в квартире, тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться, — объясняла Туктамышева, подчеркивая, что от нежелательных ухаживаний порой страдают не только селебрити, но и обычные девушки. — Женщины в России никак не защищены. Эта проблема была, есть и будет. Ее нужно как-то решать. Мне кажется, мало где в мире женщине легко жить. Но у нас больше несчастных из-за того, что невозможно защитить себя».
Эти мысли натолкнули титулованную спортсменку на создание номера, посвященного проблеме домашнего насилия и токсичных отношений. На турнире «Русский вызов» спортсменка вышла на лед с заклеенным ртом и выступила под песню певицы Розалии Berghain. Во время проката фигуристка закрывала лицо руками, падала и пыталась «убежать от абьюзера». Идея поднять эту во многом табуированную тему появилась, когда Туктамышева услышала песню Розалии. «В ней поется про любовь через боль. В оригинале звучит жестко: “Я буду *** тебя, пока ты меня не полюбишь”. И эти слова засели у меня в голове. Я пришла к Илье Авербуху с предложением сделать социальный номер — на тему, о которой обычно не говорят», — объяснила Елизавета.
Фигуристка понимала, такой номер не совсем в стилистике шоу-турнира, но проблема показалась ей слишком важной, поэтому фигуристка решила привлечь к этому внимание тем способом, который ей доступен. Преследования спортсменки продолжаются до сих пор. По словам девушки, был момент затишья, но затем брутальные ухаживания возобновились, и огласка не помогла. Вероятно, поклонник думает, что его настойчивость в конце концов растопит сердце чемпионки. Однако по факту он просто мешает своему кумиру спокойно жить, заставляя испытывать страх за свою безопасность и неприкосновенность личного пространства.
207 звонков и более 7000 фото
В некоторых странах проблема преследования звезд носит массовый характер, так что сталкеринг объявлен вне закона, и за такую деятельность можно получить реальный тюремный срок. Социальные сети создают у фанатов иллюзию близости, которая при психических расстройствах перерастает в веру во взаимность чувств, и убедить таких людей в обратном крайне сложно. В России в этом плане чуть спокойнее, но неадекватных поклонников тоже хватает, в том числе у знаменитостей из мира спорта, и особенно — фигурного катания.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказывала, что в возрасте 16 лет ее преследовал одержимый фанат. Мужчина на тонированном внедорожнике поджидал ее у катка после тренировок и выкрикивал угрозы: «Я заберу тебя с собой!» Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также упоминала о неадекватном поведении фанатов, которые нарушали личные границы, караулили у раздевалок и настойчиво пытались вступить в контакт вне официальных мероприятий.
Среди западных звезд, которые добились наказания для сталкеров, можно упомянуть британскую теннисистку Эмму Радукану. Ее сумасшедший поклонник получил пятилетний судебный запрет на приближение к дому спортсменки и 18 месяцев общественных работ. Засудила своего преследователя и американская баскетболистка Кейтлин Кларк. 55-летний Майкл Льюис из Техаса в течение месяца отправил спортсменке более 800 сообщений в соцсетях, носивших сексуализированный и угрожающий характер. Затем он организовал личное преследование, из-за чего Кларк пришлось нанять охрану. Суд приговорил этого сталкера к двум с половиной годам тюрьмы. Ему запрещено приближаться к Кейтлин Кларк, посещать любые игры и мероприятия ее клуба.
Опыт шведской лыжницы Фриды Карлссон во многом схож с ситуацией Туктамышевой, но отличается тем, что в Швеции дело дошло до обвинительного приговора в суде. 65-летний мужчина преследовал олимпийскую чемпионку в течение 16 месяцев, отправив ей более 200 СМС, совершил 207 звонков на ее личный номер и хранил в своем смартфоне более 7000 ее фото.
В суде преследователь утверждал, что у них с Фридой «любовная связь» и «магнитный контакт», а сама лыжница якобы подавала ему знаки в интервью. За незаконное преследование суд приговорил фаната к условному сроку и штрафу в размере 4000 долларов. Но на этом кошмар не закончился. Осенью прошлого года лыжница, спасаясь от сталкеров, была вынуждена переехать на секретный адрес и получить статус защищенной личности, что позволяет скрывать персональные данные в реестрах.
Автор: Олег Шамонаев