Медовый месяц с Тутберидзе. Что сделает Трусову непобедимой

Этот сезон Саша все-таки тренируется ограниченно — в перерывах между выступлениями в ледовых шоу, съемках в «Ледниковом» и декретом. Ее сын родился в августе 2025 года. Но уже начиная с лета подход нужно будет менять, чтобы успеть поставить новые программы и накатать их к контрольным прокатам в сентябре. Саше придется от многого отказаться, чтобы выстроить систему тренировок, возможно, даже потерять часть дохода. Это довольно болезненное и непростое решение. Но несмотря на все жертвы, воспроизвести ту самую модель подготовки, какая была в периоды праймовой формы, не получится — сейчас у нее другой возраст, запас здоровья и внешние условия.