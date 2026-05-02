«Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть». Липински сообщила, что потеряла второго ребенка

В 2023 году у Липински родилась дочь Джорджи — от суррогатной матери.
"Я не думала, что готова этим поделиться.
Если вы часть этого сообщества, вы знаете, как важно делиться своими чувствами в моменте. Иногда просто записать это или произнести вслух делает все гораздо реальнее. Нужно очень много сил, чтобы подняться и начать все сначала — и продолжать двигаться вперед. Иногда кажется, что проще закрыть глаза на происходящее, а публичное выступление всегда пугает.
Но я сделала это однажды, и я могу сделать это снова. Я сидела в самолете, возвращаясь из Вашингтона после выступления перед законодателями на Капитолийском холме, где я отстаивала доступность ЭКО для всех, и поняла, что должна это сделать. Я плакала, читая сообщения от женщин, которые делились своими историями и страхами, и просто поняла, что сейчас самое время.
Несколько месяцев назад мы потеряли нашего ребенка во втором триместре.
Мы уже два года находимся на пути к суррогатному материнству. Наша первая суррогатная мать, которая вынашивала Джорджи, не получила медицинского разрешения на продолжение нашего пути к появлению брата или сестры.
Я пережила это, и мы начали все сначала. От долгого пути к поиску суррогатной матери до проблем с медицинским освидетельствованием, неудачной попытки переноса эмбриона и теперь этой потери… это был нелегкий путь.
Я невероятно благодарна женщине, которая выносила нашего ребенка (нашего ангела), которая всегда будет занимать особое место в моем сердце. И за нашу первую суррогатную мать, которая продолжала поддерживать меня издалека на протяжении всего этого второго пути. Мы навсегда будем связаны.
Потеря во втором триместре была опустошительной. Еще одно горе, которое добавилось к длинному списку наших душевных ран на этом пути к зачатию. Еще одно воспоминание, которое будет трудно стереть.
Тот визит к врачу навсегда останется в моей памяти, как и все последующие шаги, когда беременность находится на таком сроке. Мое сердце сочувствует всем, кто пережил выкидыш, потерю ребенка и мертворождение. Вы — настоящие воины.
Чтение ваших историй напомнило мне, как важно делиться опытом — даже когда это тяжело. Особенно когда это тяжело", — написала Липински.