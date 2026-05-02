Научрук Загитовой: «Алина — занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»

Научный руководитель Алины Загитовой в ГЦОЛИФК Юрий Разинов, рассказал, как олимпийская чемпионка защищала диплом в университете.

Разинов — заведующий кафедрой «Теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга».

— Как проходила защита диплома у Алины? Успешно со всем справилась?

— Я работал с ней на начальном этапе, а заканчивала Шевченко Екатерина Изосимовна. Как заведующий кафедрой я всегда должен присутствовать на защите. К качеству ее работы у меня претензий нет. На вопросы отвечала достаточно уверенно, но волновалась девушка достаточно. Это было зримо, хотя это была ее вторая защита. В РАНХиГС, наверное, еще сложнее. Здесь-то она в теме, разбирается в этих вопросах.

— Алине, учитывая ее плотный график, удавалось уделять достаточное количество времени учебе?

— У Алины это второе образование, поэтому опыт в обучении у нее есть: выполняет задания, приходит на экзамен, сдает на таких же правах, как все остальные студенты. Здесь никаких хитростей нет. У нее был индивидуальный график: можно было сдавать не только в рамках сессии. Поэтому было немного проще.

— Каким специалистом она теперь является?

— Работа Алины была связана с психологической подготовкой спортсменов высокого класса к ответственным соревнованиям. Поэтому она имеет право работать тренером.

— Можете выделить конкретные качества или достижения Алины за время учебы?

— Алина — девочка достаточно скрытная. Не желает пускать посторонних в свои намерения. Но она занятой человек, все время в движении. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами. Мое дело — учить, а ее — учебный процесс. Взрослая девочка, прошла через очень многое. Житейского опыта у нее тоже хватает, — сказал Разинов.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше