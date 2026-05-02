Плющенко: «Я всегда говорил, что спорт вне политики. Спорт объединяет, мотивирует и стирает границы»

"Я всегда говорил и повторюсь, что спорт вне политики. Спорт объединяет, мотивирует и стирает границы.
Рад приветствовать на наших сборах с Алексеем Николаевичем Мишиным на нашей тренировочной базе «Ангелы Плющенко» в Подмосковье спортсменов из Нидерландов, Китая, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Беларуси, Болгарии и России.
На второй тренировочный сбор с 17 по 31 мая мы открыли набор дополнительной группы, ждем всех на наш прыжковый интенсив", — написал Плющенко в своих социальных сетях.