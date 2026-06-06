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Медведева и Гайнутдинов посетили премию «Муз-ТВ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее жених Ильдар Гайнутдинов посетили премию «Муз-ТВ».

На красной дорожке фигуристка поделилась подробностями предстоящей свадьбы.

«Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным», — сказала Медведева.

По словам пары, свадьба пройдет этим летом.