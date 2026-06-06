Медведева и Гайнутдинов посетили премию «Муз-ТВ»

На красной дорожке фигуристка поделилась подробностями предстоящей свадьбы.
«Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным», — сказала Медведева.
По словам пары, свадьба пройдет этим летом.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее жених Ильдар Гайнутдинов посетили премию «Муз-ТВ».
На красной дорожке фигуристка поделилась подробностями предстоящей свадьбы.
«Мы постараемся сделать свадьбу чем-то средним между масштабным и камерным», — сказала Медведева.
По словам пары, свадьба пройдет этим летом.