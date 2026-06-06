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Плющенко призвал относиться к его сыну «как к Васе Пупкину»

Двукратный олимпийский чемпион сообщил, что его сын после смены гражданства продолжит тренироваться в России.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попросил не нападать на его 13-летнего сына Александра из-за смены спортивного гражданства и относиться к нему как к обычному ребенку. Об этом он сообщил журналистам.

Ранее ТАСС сообщал, что Александр Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию.

«У нас все хорошо, — сказал Плющенко. — Тренироваться он будет в России. Стараюсь на хейт не обращать внимания. Относитесь к нему как к 13-летнему ребенку. Если бы это был не Плющенко, а Вася Пупкин, никто бы о нем не говорил. Поэтому отнеситесь к нему как к Васе Пупкину».

Решение о смене Александром Плющенко спортивного гражданства вызвало широкое обсуждение в спортивном сообществе. Позднее им обоим пришлось закрыть аккаунты в социальных сетях.