Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева выложила совместное фото с Гуменником

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разместила в соцсетях фотографию из отпуска в Каньоне Антилопы в Аризоне (США), на которой запечатлена вместе с одиночником Петром Гуменником.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше