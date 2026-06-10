Туктамышева выложила совместное фото с Гуменником

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу.