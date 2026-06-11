Этери Тутберидзе: «Я считала, и сейчас считаю, Плющенко еще не был тренером. Объявить себя тренером — не значит быть тренером»

— Он спросил: вот условный тренер Плющенко… Тренер! На тот момент я считала, и сейчас считаю, он еще не был тренером. Объявить себя тренером не значит быть тренером. Я спросила: а он есть тренер? Не Плющенко, который завоевал множество медалей, а тренер. А это уже другой человек. И я спросила: а он есть? И разнесли совсем по-другому, очень часто это происходит, — сказала Тутберидзе в выпуске шоу «ALEKÓ in my bag».