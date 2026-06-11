«Открываю одеяло, а у Загитовой там банка “Нутеллы” и ложка в ней». Тутберидзе рассказала, как фигуристка прятала от нее пасту

У меня была очень смешная история с Алиной Загитовой. Вот только закончилась тренировка, и что-то мы с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) решили, что в другое время возьмем Алину на лед для постановки. И вот только она перед нами зашла в номер, мы пришли буквально через 5−7 секунд. И я вижу вот такие глаза у Алины — она сидит на подушке, накрывшись одеялом.