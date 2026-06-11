«Открываю одеяло, а у Загитовой там банка “Нутеллы” и ложка в ней». Тутберидзе рассказала, как фигуристка прятала от нее пасту

— Дети уже в шесть лет начинают защищать свои личные границы, хотя на них никто не претендует.
Я как-то почувствовала неладное и попросила девочку осмотреть ее сумку. Она говорит: вы не имеете права! Тогда я позвонила маме и спросила: вот у меня есть сомнения, можно я досмотрю ее личные вещи?
— Вы думали, что там что-то запрещенное?
— Мне показалось, что девочка курит. Поскольку она ребенок, я хотела досмотреть.
У меня была очень смешная история с Алиной Загитовой. Вот только закончилась тренировка, и что-то мы с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) решили, что в другое время возьмем Алину на лед для постановки. И вот только она перед нами зашла в номер, мы пришли буквально через 5−7 секунд. И я вижу вот такие глаза у Алины — она сидит на подушке, накрывшись одеялом.
Я говорю: «Алина, что?» Она отвечает: «Я переоделась». Я понимаю, что по идее она не должна была успеть. Я говорю: «Алина, ну правда, что происходит? Почему ты попой села на подушку?» А она: «Потому что я переоделась».
А я понимаю, что, по-моему, нет. И вот так грань, когда ты боишься, что если я сейчас открою одеяло, а там… А если правда?
— А вы предполагали, что там сигареты?
— А если правда она переоделась? То тогда это очень нехорошая ситуация. Но я все-таки рискую, открываю одеяло, а у нее там банка «Нутеллы» и ложка в ней. Это было очень смешно, — сказала Тутберидзе в выпуске шоу «ALEKÓ in my bag».