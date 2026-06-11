Этери Тутберидзе: «Мне доставляет удовольствие дарить подарки, делать что-то полезное. Для своих тренеров выбивала квартиры — мне доставляло удовольствие, что это получилось»

И потом мы позвали Сергея Викторовича в квартиру, он приехал с женой, с ребенком. Мы ходили по квартире и радовались, огромный метраж — кстати, больше, чем мне. Я получила огромное удовольствие, я до сих пор эти моменты вспоминаю, — сказала Тутберидзе в выпуске шоу «ALEKÓ in my bag».