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Этери Тутберидзе: «Мне доставляет удовольствие дарить подарки, делать что-то полезное. Для своих тренеров выбивала квартиры — мне доставляло удовольствие, что это получилось»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что любит делать подарки.

"Мне доставляет удовольствие дарить подарки, делать что-то полезное. Я для своих тренеров, так сказать, выбивала квартиры, мне это доставляло удовольствие, что это у меня получилось. Для спортсменов… Я ездила, отсматривала квартиры, спорила.

Для Жени Медведевой я спорила, потому что квартира была маленькая, и я ругалась. И когда мне удалось отвоевать квартиру в три раза больших размеров, я получила удовольствие.

Я просила выделить квартиру Сергею Викторовичу Дудакову после Олимпиады, мне сказали: хорошо, тогда вместо вашей. Неприятно это было услышать. Я сказала: хорошо. Понятно, что блефовала — выделили и ему, и мне.

И потом мы позвали Сергея Викторовича в квартиру, он приехал с женой, с ребенком. Мы ходили по квартире и радовались, огромный метраж — кстати, больше, чем мне. Я получила огромное удовольствие, я до сих пор эти моменты вспоминаю, — сказала Тутберидзе в выпуске шоу «ALEKÓ in my bag».