Рудковская пообещала ответить Тутберидзе после ее резонансного интервью

«Я принимаю извинения, Алеко. Что касается интервью, то посмотрю его завтра или послезавтра. Сейчас все силы уходят на подготовку благотворительного мероприятия с Биланом и Водяновой в Бодруме», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.