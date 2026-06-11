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Рудковская пообещала ответить Тутберидзе после ее резонансного интервью

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на интервью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, в котором специалист высказалась о ней и академии «Ангелы Плющенко».

Источник: Рейтинг Букмекеров

Ранее Тутберидзе стала героиней нового выпуска шоу ALEKÓ in my bag. После выхода программы ведущий Алеко Надирян публично извинился перед Рудковской, признав, что некорректно сформулировал вопрос о ней.

Рудковская сообщила, что принимает извинения журналиста, однако пока не успела ознакомиться с самим интервью.

«Я принимаю извинения, Алеко. Что касается интервью, то посмотрю его завтра или послезавтра. Сейчас все силы уходят на подготовку благотворительного мероприятия с Биланом и Водяновой в Бодруме», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

При этом продюсер дала понять, что намерена отреагировать на слова Тутберидзе.