Рудковская пообещала ответить Тутберидзе после ее резонансного интервью

Ранее Тутберидзе стала героиней нового выпуска шоу ALEKÓ in my bag. После выхода программы ведущий Алеко Надирян публично извинился перед Рудковской, признав, что некорректно сформулировал вопрос о ней.
Рудковская сообщила, что принимает извинения журналиста, однако пока не успела ознакомиться с самим интервью.
«Я принимаю извинения, Алеко. Что касается интервью, то посмотрю его завтра или послезавтра. Сейчас все силы уходят на подготовку благотворительного мероприятия с Биланом и Водяновой в Бодруме», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
При этом продюсер дала понять, что намерена отреагировать на слова Тутберидзе.