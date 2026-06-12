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Тутберидзе: «Не переношу, когда переманивают спортсменов»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью шоу Aliko on my bag высказалась о переходах фигуристов между наставниками.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я вообще за этику тренеров в спорте. Спортсмен уходит, приходит и уходит. Мы остаемся. И нам нужно уважать друг друга. Если спортсмен сам пришел к решению, что ему хочется сменить картинку или он не чувствует результатов, — это одно. Но я не переношу, когда переманивают. Не переношу, когда к этому подводят. Не переношу, когда говорят: с тобой не так работают, неправильно, тебя не подводят к нужным результатам. Вот это вызывает у меня агрессию», — сказала Тутберидзе.

В последние годы в фигурном катании несколько раз обсуждались громкие переходы спортсменов между тренерскими группами. Тутберидзе подчеркнула, что сама намеренно никого не переманивает.