Тутберидзе: «Не переношу, когда переманивают спортсменов»

«Я вообще за этику тренеров в спорте. Спортсмен уходит, приходит и уходит. Мы остаемся. И нам нужно уважать друг друга. Если спортсмен сам пришел к решению, что ему хочется сменить картинку или он не чувствует результатов, — это одно. Но я не переношу, когда переманивают. Не переношу, когда к этому подводят. Не переношу, когда говорят: с тобой не так работают, неправильно, тебя не подводят к нужным результатам. Вот это вызывает у меня агрессию», — сказала Тутберидзе.