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Медведева рассказала, как восстанавливается после операции

Евгения Медведева сообщила, что ее выписали из больницы после операции на ногах.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что продолжает дома восстановление после операции на ногах.

В пятницу Медведева сообщила, что перенесла запланированную операцию на ногах перед свадьбой с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.

«Все, я уже дома. Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки — теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома, здесь попроще, так что восстанавливаемся», — сказала Медведева в своем Telegram-канале.

Медведевой 26 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, двукратная победительница чемпионатов Европы. Фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры в 2023 году, в последнее время она участвует в ледовых постановках.