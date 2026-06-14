Туктамышева проведет трехдневный семинар в Портленде

Семинар пройдет с 15 по 17 июня. Он включает работу над техникой на льду, отработку прыжков, развитие навыков вне льда, Туктамышева также ответит на вопросы спортсменов и родителей.
С середины мая Туктамышева находится в США, вместе с ней туда прилетел Петр Гуменник, он проходит стажировку у Рафаэля Арутюняна.
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