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Туктамышева проведет трехдневный семинар в Портленде

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева проведет семинар в Портленде, штат Орегон.

Семинар пройдет с 15 по 17 июня. Он включает работу над техникой на льду, отработку прыжков, развитие навыков вне льда, Туктамышева также ответит на вопросы спортсменов и родителей.

С середины мая Туктамышева находится в США, вместе с ней туда прилетел Петр Гуменник, он проходит стажировку у Рафаэля Арутюняна.

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