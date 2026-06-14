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Врач Карлицкий о проблемах Медведевой со стопами: «На фоне занятий проблема усугублялась. А единственный способ ее решения — операция»

Спортивный врач Никита Карлицкий объяснил, с чем связаны проблемы фигуристки Евгении Медведевой со стопами.

"Причиной послужили чрезмерные нагрузки с юных лет. Получается, она регулярно усиленно тренировалась, когда стопа была еще не сформирована. Из-за этого произошло смещение косточек — их не удержали связки.

Потом Евгения закачала ноги, но проблемы остались. Кости в стопе сформированы неправильно и расползаются. На фоне занятий проблема усугублялась. А единственный способ ее решения — операция. Рано или поздно все приходят к ней. Другое дело, что обычно это происходит в 50 лет, когда боли становятся нестерпимыми. А фигуристке — 26. Чем интенсивнее нагрузки, тем хуже себя чувствует человек", — сказал Карлицкий.

Двукратная чемпионка мира Медведева ранее сообщила, что перенесла операцию.