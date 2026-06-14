Загитова показала, что готовит на ужин: «Кто хорошо тренируется — тот хорошо кушает. Рубрика “Алина — повар”

«Кто хорошо тренируется — тот хорошо кушает. Рубрика “Алина — повар”.
У нас тут огурчики свежие, фермерские. Купила на рынке. Здесь у нас дорадо, кабачки. И шампиньоны пожарила. Кстати, все остальное на пару.
Здесь у нас салатик свеженький, огурцы, помидорки — не знаю, как они называются, но они очень вкусные. Ну, и где-то отрыла (показывает стакан с ягодами — Спортс«“), последний урвала.
В общем, всем кто кушает — приятного аппетита. А кто захотел кушать — тоже приятного аппетита. Всем хорошего вечера!" — сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
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