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Загитова показала, что готовит на ужин: «Кто хорошо тренируется — тот хорошо кушает. Рубрика “Алина — повар”

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, что готовит на ужин.

«Кто хорошо тренируется — тот хорошо кушает. Рубрика “Алина — повар”.

У нас тут огурчики свежие, фермерские. Купила на рынке. Здесь у нас дорадо, кабачки. И шампиньоны пожарила. Кстати, все остальное на пару.

Здесь у нас салатик свеженький, огурцы, помидорки — не знаю, как они называются, но они очень вкусные. Ну, и где-то отрыла (показывает стакан с ягодами — Спортс«“), последний урвала.

В общем, всем кто кушает — приятного аппетита. А кто захотел кушать — тоже приятного аппетита. Всем хорошего вечера!" — сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

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