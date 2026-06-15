Сын Плющенко: «Половину информации о футболе узнаю из TikTok — это соцсеть номер один. Там всегда хайп, кого-то толкнут, в кого-нибудь стакан прилетит»

"Я замечаю, что среди нашего поколения популярность футбола растет, и следим мы за ним не так, как другие. Конечно, мы собирали карточки к чемпионату мира, я собираю автографы футболистов, дожидался недавно в отеле Пирло и Матерацци, когда они приехали в Россию. Но половину информации о футболе узнаю из TikTok, для меня это соцсеть номер один. Там всегда какой-то хайп, кто-то кого-то толкнет, в кого-нибудь стакан прилетит. Сейчас дошло до того, что девочки, которые сами не играют, начали массово увлекаться футболом, изучают футболистов. Такого раньше не было.
Пацаны сейчас интересуются деталями — что у Олисе нет контракта на бутсы и он играет всегда в тех, что под цвет формы. Болельщики в возрасте на такое внимания не обращают. Большинство молодых сейчас болеют за Португалию — хотят, чтобы выиграл Роналду. И за Испанию. И еще я бы отметил, что поколение альфа не особо смотрит российский футбол. Не интересно.
Мне очень нравится нынешний футбол — скоростями, конкуренцией. Я смотрел записи матчей 2000-х — это совсем другое. Единственное, что бы поменял, — прояснил бы ситуацию с руками и пенальти. Попадание в руку — пенальти, если не опорная. Короче, какое-то правило надо прописать", — сказал Плющенко.
Александр стал автором колонки о ЧМ-2026.
Ранее фигурист рассказал, что болеет за «Реал» с трех лет.
13-летний сын Евгения Плющенко занимается в академии 2Drots и выступал за команду в НаПике Junior.