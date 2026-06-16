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ISU в ближайшие недели вернутся к вопросу допуска россиян

ISU в ближайшие недели вернутся к вопросу допуска российских спортсменов.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вопрос допуска россиян обсуждался на заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) и будет вновь рассмотрен в ближайшие недели, заявил РИА Новости представитель ISU.

«Тема участия фигуристов из России и Белоруссии была поднята на заседании совета ISU в субботу, 13 июня, на Тенерифе. Проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU пока воздержится от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении ISU.

Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.