ISU в ближайшие недели вернутся к вопросу допуска россиян

«Тема участия фигуристов из России и Белоруссии была поднята на заседании совета ISU в субботу, 13 июня, на Тенерифе. Проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU пока воздержится от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении ISU.