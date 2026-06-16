Тарасова: ISU должен исправить свою ошибку и вернуть россиян

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) должен исправить ошибку, связанную с недопуском российских атлетов до участия в международных соревнованиях, поскольку действующие ограничения негативно сказываются на спортсменах и развитии фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Как ранее сообщил ТАСС, вопрос об участии фигуристов из России и Белоруссии в соревнованиях был поднят на заседании совета ISU 13 июня. Обновленную информацию об участии атлетов организация представит на следующем заседании совета в ближайшие недели.
«Им, видимо, тяжело об этом говорить. Мы будем совершенствоваться, чтобы они знали. Подонки они, вот что я хочу сказать. Плохо разбираются в том, чем они руководят. Мы двигали и будем двигать с ними или без них фигурное катание, будем искать свои пути развития. Но свою ошибку они должны исправить. Потому что это дорогостоящая ошибка, они губят жизни людей, которые отдали свое время. У них забирают профессию, они не имеют права этого делать, они забыли, что это спорт», — сказала Тарасова.
«Верю ли я, что все разрешится за лето? Я бы сказала, что верю, но не знаю», — заключила собеседница агентства.
В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. ISU сделал исключение из правил, допустив к отбору на Олимпиаду в Италии фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые успешно квалифицировались на Игры, оба заняли на турнире шестые места.