Тарасова: ISU должен исправить свою ошибку и вернуть россиян

«Им, видимо, тяжело об этом говорить. Мы будем совершенствоваться, чтобы они знали. Подонки они, вот что я хочу сказать. Плохо разбираются в том, чем они руководят. Мы двигали и будем двигать с ними или без них фигурное катание, будем искать свои пути развития. Но свою ошибку они должны исправить. Потому что это дорогостоящая ошибка, они губят жизни людей, которые отдали свое время. У них забирают профессию, они не имеют права этого делать, они забыли, что это спорт», — сказала Тарасова.