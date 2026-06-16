Авербух считает, что ответ ISU дает надежду на возвращение россиян

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о планах огласить решение по возможному допуску российских спортсменов в течение нескольких недель дает надежду на возвращение россиян на международные турниры. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух.
Ранее в пресс-службе ISU сообщили ТАСС, что организация представит обновленную информацию об участии российских спортсменов на следующем заседании совета в ближайшие недели.
«Я считаю, что положительный момент есть в том, что происходит, какие-то кулуарные договоренности идут. Обычно сразу получали отказ, а сейчас будем надеяться», — сказал Авербух.
В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На прошедшей в феврале Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступили фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.