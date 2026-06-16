ISU не включил российских фигуристов в Гран‑при сезона 2026/27

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран‑при сезона 2026/27, сообщается на официальном сайте организации.
В список вошло около 150 спортсменов из разных стран.
Программу Гран‑при откроет этап во французском Анже с 23 по 25 октября 2026 года. Затем серия пройдет в Канаде (Келоуна), Китае (Шэньчжэнь), США (Эверетт), Финляндии (Хельсинки) и Японии (Токио). Финал Гран‑при состоится с 10 по 13 декабря 2026 года в китайском Чунцине.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от турниров под эгидой ISU после начала военной операции на Украине в 2022 году. Исключение было сделано только для квалификационных олимпийских турниров и самих Игр‑2026 в Италии, где в нейтральном статусе выступило ограниченное количество россиян и белорусов.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
16 июня в ISU сообщили, что вопрос об участии российских и белорусских фигуристов был рассмотрен, в настоящий момент проводится анализ возможного решения. В организации заявили, что вернутся к этой теме в ближайшие недели.