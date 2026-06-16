«Потеряла дар речи». Тарасова — о неучастии российских фигуристов в мировом Гран-при-2026/27

«Информация о том, что российские спортсмены не выступят на этапах Гран-при в следующем сезоне ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны.



Нам остается дальше работать над собой и выступать на соревнованиях внутри России. Все знают, что весь мир смотрит на нас, несмотря на то, что несправедливое отстранение наших спортсменов продолжается.



Продолжаю считать, что этот вопрос может решить руководство нашей страны. Это очень тяжелая история. У наших талантливейших фигуристов отбирают возможность бороться за звание лучших в мире. Мало кто может с этим справиться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.



Также ISU сообщил, что вопрос участия российских и белорусских фигуристов в международных соревнованиях был поднят на Совете организации 13 июня. Сейчас проводится анализ, результаты которого будут обнародованы в ближайшее время.