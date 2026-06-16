Желтая за затяжку времени. Решение по допуску российских фигуристов снова откладывается

Параллельно во вторник публикуется список участников взрослой серии Гран-при. Среди них нет россиян. Кроме того, можно обратить внимание на малозначительную деталь, которая для России имеет ключевое значение. Ранее действовало правило возвращения звезд — квоты могли получить фигуристы, которые занимали места с 1-го по 6-е на чемпионатах мира в последние 10 лет, но не выступали на международных турнирах. Грубо сравнивая с теннисом — это был их сохраненный рейтинг. Правило могло позволить выступить Александре Трусовой, Анастасии Мишиной/Александру Галлямову, Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, Александре Степановой/Ивану Букину.