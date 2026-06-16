Желтая за затяжку времени. Решение по допуску российских фигуристов снова откладывается

Томительное ожидание допуска российской сборной по фигурному катанию к международным турнирам затягивается.
Тем не менее определенные признаки принятого решения уже появляются. Как же откроется для России новый олимпийский цикл?
Хронология
В отсутствие официальных коммюнике огромное фан-сообщество фигурного катания рыскает по интернету в поисках крупиц информации. Вот как развивались события в последние дни.
12 июня: конькобежец Александр Кибалко избран вице-президентом ISU. Он будет де-факто руководить конькобежной веткой. Ни один из россиян не прошел в технические комитеты по фигурному катанию — претендовали Алла Шеховцова, Юлия Андреева и Ульяна Чиркова.
13 июня: конгресс завершен, впервые собрался новый состав совета ISU. О решении по России не объявлено.
14 июня: появляются инсайды о «скором» решении совета ISU, но когда конкретно — не указывается.
15 июня: на сайте ISU появляются профили некоторых российских юниоров с национальным флагом — среди них Виктория Стрельцова, Екатерина Корчажникова и Анна Докукина, Алиса Заикина и танцоры Елизавета Малеина/Матвей Самохин. Это кажется сигналом будущего допуска юниоров, но на деле профили ISU есть у многих россиян, никогда не выступавших за рубежом, — это абсолютно произвольная вещь.
16 июня: наконец появляется первый официальный комментарий ISU по России — видимо, электронный почтовый ящик полнится запросами. Ответ звучит так:
«Вопрос об участии фигуристов из Белоруссии и России был поднят на заседании совета ISU 13 июня на Тенерифе. В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели. ISU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент». По факту это означает отсрочку даты принятия решения.
Параллельно во вторник публикуется список участников взрослой серии Гран-при. Среди них нет россиян. Кроме того, можно обратить внимание на малозначительную деталь, которая для России имеет ключевое значение. Ранее действовало правило возвращения звезд — квоты могли получить фигуристы, которые занимали места с 1-го по 6-е на чемпионатах мира в последние 10 лет, но не выступали на международных турнирах. Грубо сравнивая с теннисом — это был их сохраненный рейтинг. Правило могло позволить выступить Александре Трусовой, Анастасии Мишиной/Александру Галлямову, Александре Бойковой/Дмитрию Козловскому, Александре Степановой/Ивану Букину.
Теперь же ISU сократил данный период до четырех лет — и, хотя это протяженность одного олимпийского цикла, сложно отделаться от мысли о совпадении срока с отстранением россиян. Таким образом, юридически прав на серию Гран-при у взрослых россиян не осталось — только на турниры более низкой категории, «челленджеры», и чемпионаты Европы и мира.
Когда и как все это кончится?
По информации «СЭ», самым вероятным сценарием в преддверии конгресса был допуск российских юниоров в нейтральном статусе и недопуск взрослых, вернее, решение отложить решение еще на неопределенный срок, как это делалось раньше.
Поводы для оптимизма все же имеются. Во-первых, когда ISU первой из крупных зимних федераций решил допустить россиян до Олимпиады, то коммюнике было опубликовано через 10 дней после заседания, аккурат во время последней разминки танцоров на чемпионате России.
Во-вторых, если бы решение было полностью отрицательным, не было нужды ждать столько времени — достаточно просто скопипастить предыдущее коммюнике, поменять дату и выложить на сайт. Значит, идут какие-то консультации и утрясания финального текста.
В любом случае нам остается только ждать. Жаль, что не у моря погоды — как это делали делегаты конгресса ISU на роскошных пляжах Тенерифе.
Дмитрий Кузнецов