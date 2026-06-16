Рудковская — Тутберидзе: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты посыпятся из всех ваших шкафов»

2. Мой муж, которого вы не считали тренером (кстати, а теперь считаете?), на всех крупных стартах конкурирует с вашим штабом не только в юниорах, но и во взрослых. Победа на этапе Гран-при, бронза на ЧР и ЧМ Саши Трусовой. Серебро и бронза Сони Муравьевой на ЧР. Серебро на ЧР среди юниоров, победа на финале Гран-при и этапе Гран-при в Кошице — Вероники Жилиной. Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах — два года его выигрывает Лена Костылева с Евгением. Чемпионат России по прыжкам с совершенно уникальным прыжковым контентом выигрывает Никита Сарновский, которого, как и его сестру, вы не взяли 7 лет назад. А мой муж 7 лет в них вкладывал свои силы и знания, а наша академия — немалые финансы. Победы нашего клуба были, есть и будут — смею вас уверить. Дальше по этой теме, как вы сами упомянули в интервью, пусть за нас говорят результаты.