Рудковская ответила Тутберидзе: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов»

Тутберидзе ранее дала интервью на шоу «ALEKÓ In My Bag», где высказывалась, в частности, о Рудковской и ее супруге — двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.
«Ну, что, благие дела сделали, два миллиона евро на помощь детям “Naked Hearts Foundation” собрали, а теперь пришло время ответить. Героиня интервью, отвечая на вопросы про меня и моего мужа, прекрасно понимала, что ответ от меня будет. Она знала о ком говорит. Главной целью интервью была демонстрация содержимого сумочки, а не разжигание очередного негатива в системе ФК. Я не тренер и никогда им не была: моя работа распространяется на множество самых разных сфер. В свою очередь, в интервью Жене Медведевой я дала высокую оценку вашей профессиональной деятельности, Этери Георгиевна.
Ваш ответ Дмитрию Борисову про Евгения Плющенко — верх цинизма, надменности и неуважения к труду вашего коллеги. Поэтому тогда я и напомнила вам про вашу спортивную карьеру. Видимо, удар был болезненный, но зеркальный озвученному вами в эфире Первого канала.
Изначально формат «Что в моей сумочке» был придуман Vogue. Конечно, герои раскрывали в нем свои личные качества и рассказывали интересные факты о работе, но уж точно не стоит опускать такую эстетичную тему до уровня желтой прессы и скандальных высказываний. Вы могли не отвечать на конфликтные вопросы, но предали огласке свои мысли и дернули «тигра за усы», имея свое собственное «рыльце в пушку». Ну что же, тогда буду отвечать по порядку: 1. Никита Сарновский — вы же так любите термин «переманивание», хотя сами этим же и занялись после прыжкового турнира. Через свой тренерский штаб, не дождавшись переходного окна, сообщили нашему тренеру, чтобы он передал Евгению об уходе к вам Никиты и Софии.
Так хотели показать накатанный Евгением с Никитой уникальный прыжковый контент на его последних стартах, но, увы, ваш план провалился. Никита откатал очень плохо. Хотя с его уровнем прыжкового контента (когда он от нас уходил) он мог на «одной ноге» выиграть у всех, да еще и с большим запасом. Проиграл не он — проиграли вы. После вашей месячной работы Никита стал 12-м. 2. Мой муж, которого вы не считали тренером (кстати, а теперь считаете?), на всех крупных стартах конкурирует с вашим штабом не только в юниорах, но и во взрослых. Победа на этапе Гран-при, бронза на ЧР и ЧМ Саши Трусовой. Серебро и бронза Сони Муравьевой на ЧР. Серебро на ЧР среди юниоров, победа на финале Гран-при и этапе Гран-при в Кошице — Вероники Жилиной.
Два года подряд вы не берете золото ЧР у девочек в юниорах — два года его выигрывает Лена Костылева с Евгением. Чемпионат России по прыжкам с совершенно уникальным прыжковым контентом выигрывает Никита Сарновский, которого, как и его сестру, вы не взяли 7 лет назад. А мой муж 7 лет в них вкладывал свои силы и знания, а наша академия — немалые финансы. Победы нашего клуба были, есть и будут — смею вас уверить. Дальше по этой теме, как вы сами упомянули в интервью, пусть за нас говорят результаты. 3. Сама формулировка «взять за грудки» не соответствует действительности. Вы знаете, какая там была ситуация. Я шла и вдруг ни с того, ни с сего взяла за грудки здорового мужчину-тренера? Вы серьезно?
А дело было так: после выигранного первого этапа Гран-при мы все шли на награждение Саши Трусовой. Проходя мимо вашей команды — а я шла последней — я услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Вся команда пошла дальше, я развернулась, подошла и ответила очень жестко и ему, и вам. Со мной была охрана, которая о-о-о-очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже действительно готова была его взять «за грудки», но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес. Вы тогда так опешили от моего ответа, что потом жаловались Федерации — почему «жена тренера» (вы меня так назвали) с аккредитацией? Я и представители ФФККР вам тогда еще объяснили, что я — гендиректор и совладелица клуба «Ангелы Плющенко» и нахожусь тут легально. Вам потом крыть было нечем. На этом и разошлись. «Женщина, отойдите» — там не было. Не сочиняйте.
4. Про Парсеговых в фильме «Метод Тутберидзе». Мама Арины Парсеговой рассказывает, какая крутая система у вас и какой «шоу-бизнес» у Плющенко. Очень показательно, кстати, что эти слова были произнесены в ШОУ про вашу школу… Но это ладно. Вместо того, чтобы показать мам ваших действительно титулованных чемпионок — Ани Щербаковой, Юлии Липницкой или Камилы Валиевой — вы показываете маму, известную лишь проигранными судами с «Ангелами Плющенко». У Арины, напоминаю, пока что нет ни одного титула. Чем же еще, кроме как историей с «АП», ее мама заслужила такой большой хронометраж? А ведь вы намеренно поставили ее в фильм. И, самое главное, — в сериале про вас снова принизили вашего коллегу-тренера Плющенко. Вот он вам покоя не дает :).
А что же мамы известнейших ваших чемпионок? Не стали сниматься в «Методе Тутберидзе»? Вы живете в параллельной реальности. Снимите уже розовые очки и опуститесь на землю. После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания, не говоря уже о тех, кто лишился олимпийского золота и титулов олимпийских чемпионов. Все тренеры в нашей стране работают с утра до вечера, выполняя черновую работу для вас. Это очень тяжелый труд. А потом эти дети с каскадами 3−3 и даже с ультра-си идут к вам на просмотры, где вы уже выбираете себе лучших из лучших. Хотя ваш принцип известен: от вас уходят — это предательство, но если к вам приходят — вы снизошли. Вы умело ввели этот понятийный термин в обиход своих болельщиков. Работают все тренеры, а не только вы. Запомните это и начните уважать и их труд тоже.
На сегодня оставим так. Сошлемся на то, что вы не поняли формат передачи Алеко и случайно (или намеренно ?) превратили ее в тот самый шоу-бизнес, которым, по вашим же словам, вы заниматься не хотите. При повторении подобной ситуации, если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов. Я же вам еще 6 лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!" — написала Рудковская в телеграм-канале.
У Тутберидзе взяли такое интервью, что она вскипела.