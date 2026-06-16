Рудковская ответила Тутберидзе: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов»

А дело было так: после выигранного первого этапа Гран-при мы все шли на награждение Саши Трусовой. Проходя мимо вашей команды — а я шла последней — я услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Вся команда пошла дальше, я развернулась, подошла и ответила очень жестко и ему, и вам. Со мной была охрана, которая о-о-о-очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и даже действительно готова была его взять «за грудки», но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес. Вы тогда так опешили от моего ответа, что потом жаловались Федерации — почему «жена тренера» (вы меня так назвали) с аккредитацией? Я и представители ФФККР вам тогда еще объяснили, что я — гендиректор и совладелица клуба «Ангелы Плющенко» и нахожусь тут легально. Вам потом крыть было нечем. На этом и разошлись. «Женщина, отойдите» — там не было. Не сочиняйте.