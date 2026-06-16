Алина Загитова: «Сегодня провела день в Казани, где полным ходом идет строительство центра фигурного катания моего имени. С каждым разом все сильнее ощущается, каким особенным он станет»

После этого поехала прямо на стройку. Центр уже сейчас выглядит очень красиво и современно, и с каждым разом все сильнее ощущается, каким особенным он станет. Я искренне рада тому, как продвигается проект, и с нетерпением жду открытия 31 августа!" — написала Загитова в соцсети.