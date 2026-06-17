Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина сравнила уровень популярности фигурного катания и футбола

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень популярности фигурного катания и футбола. Ее слова приводит Sport24.

Источник: Lenta.Ru

«Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с футболом по популярности, — фантазия каких-то людей. Возможно, они желают, чтобы так было в будущем, но сейчас можно констатировать, что разрыв в охватах очень значительный», — заявила Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка назвала футбол самым популярным видом спорта в мире. «Это может кому-то не нравиться, кто-то может считать это несправедливым, но таковы современные спортивные реалии. Даже в самых северных уголках мира футбол номер один, а про южные страны я вообще молчу», — заявила Роднина.

Ранее депутат Госдумы положительно оценила назначение россиянина Александра Кибалко вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU). «Это показатель того, что мы начинаем возвращаться в спорт высших достижений не только как спортсмены, но и на руководящие должности», — заявила Роднина.