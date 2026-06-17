Роднина сравнила уровень популярности фигурного катания и футбола

«Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с футболом по популярности, — фантазия каких-то людей. Возможно, они желают, чтобы так было в будущем, но сейчас можно констатировать, что разрыв в охватах очень значительный», — заявила Роднина.