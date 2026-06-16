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Тарасова о недопуске российских фигуристов на Гран-при: «В очередной раз отвратительное поведение ISU. Продолжаю считать, что этот вопрос может решить руководство нашей страны»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что российские фигуристы не вошли в число участников мирового Гран-при на сезон-2026/27.

Источник: Спортс‘’

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее опубликовал распределение спортсменов по этапам.

"Информация о том, что российские спортсмены не выступят на этапах Гран-при в следующем сезоне, ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны.

Нам остается дальше работать над собой и выступать на соревнованиях внутри России. Все знают, что весь мир смотрит на нас, несмотря на то, что несправедливое отстранение наших спортсменов продолжается.

Продолжаю считать, что этот вопрос может решить руководство нашей страны. Это очень тяжелая история. У наших талантливейших фигуристов отбирают возможность бороться за звание лучших в мире. Мало кто может с этим справиться", — сказала Тарасова.