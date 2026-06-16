Тарасова о недопуске российских фигуристов на Гран-при: «В очередной раз отвратительное поведение ISU. Продолжаю считать, что этот вопрос может решить руководство нашей страны»

"Информация о том, что российские спортсмены не выступят на этапах Гран-при в следующем сезоне, ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны.