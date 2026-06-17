Губерниев: «Никакого допуска российских фигуристов не будет, забудьте! Будем проводить соревнования в нашей стране»

На прошлой неделе в Испании прошел конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Ожидалось, что на нем организация обсудит допуск фигуристов из России, но по его итогам какое-либо решение было отложено до следующего заседания Совета ISU в июле.
— Не будет никакого допуска наших фигуристов, забудьте! Ни допуска фигуристов, ни хоккеистов не будет, и всё! С чего вы взяли, что он будет вообще, с какого бугра?
— В ISU взяли время, чтобы проанализировать решение.
— Хотели бы допустить, — допустили бы. Ничего никто не допустит. Поэтому расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».