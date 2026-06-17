Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев: «Никакого допуска российских фигуристов не будет, забудьте! Будем проводить соревнования в нашей стране»

Комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев призвал не надеяться на возвращение российских фигуристов на международную арену.

Источник: Кадр из трансляции

На прошлой неделе в Испании прошел конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Ожидалось, что на нем организация обсудит допуск фигуристов из России, но по его итогам какое-либо решение было отложено до следующего заседания Совета ISU в июле.

— Не будет никакого допуска наших фигуристов, забудьте! Ни допуска фигуристов, ни хоккеистов не будет, и всё! С чего вы взяли, что он будет вообще, с какого бугра?

— В ISU взяли время, чтобы проанализировать решение.

— Хотели бы допустить, — допустили бы. Ничего никто не допустит. Поэтому расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».