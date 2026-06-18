Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев готов приехать на открытие школы Загитовой: «Со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом»

Дмитрий Губерниев заявил, что готов приехать в Казань на открытие школы фигурного катания имени Алины Загитовой.

"У школы есть директор, если позвонят и пригласят, безусловно, рассмотрю это. Все будет зависеть от заманчивости предложения.

Разумеется, со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом. Но надо будет смотреть, поскольку 30 августа я работаю в Санкт-Петербурге, а 1 сентября — в Москве. Сумею ли добраться — вопрос.

Но, конечно, рассмотрю такую возможность, если ко мне обратятся", — сказал Губерниев.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше