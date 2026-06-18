Губерниев готов приехать на открытие школы Загитовой: «Со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом»

Разумеется, со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом. Но надо будет смотреть, поскольку 30 августа я работаю в Санкт-Петербурге, а 1 сентября — в Москве. Сумею ли добраться — вопрос.