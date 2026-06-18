Губерниев готов приехать на открытие школы Загитовой: «Со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом»

"У школы есть директор, если позвонят и пригласят, безусловно, рассмотрю это. Все будет зависеть от заманчивости предложения.
Разумеется, со мной и без меня это будут два разных мероприятия. Вся Россия знает об этом. Но надо будет смотреть, поскольку 30 августа я работаю в Санкт-Петербурге, а 1 сентября — в Москве. Сумею ли добраться — вопрос.
Но, конечно, рассмотрю такую возможность, если ко мне обратятся", — сказал Губерниев.
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