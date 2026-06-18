Чемпиону Олимпиады Шайдорову в Казахстане выплатили более $250 тыс

Шайдорову 21 год. Его победа на Олимпиаде в Италии стала первой для Казахстана на зимних Играх с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Золотая медаль Шайдорова стала единственной наградой казахстанских спортсменов на прошедшей Олимпиаде. Шайдоров в мае сообщал, что на протяжении пяти месяцев не получал зарплату. Его заявления вызвали общественный резонанс. В конце мая в дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана сообщили, что за январь и февраль этого года зарплату выплатили, а затем с ним подписали новый контракт.