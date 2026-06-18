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Чемпиону Олимпиады Шайдорову в Казахстане выплатили более $250 тыс

Фигурист завоевал золотую медаль на Играх в Италии в феврале этого года.

Источник: Reuters

АСТАНА, 18 июня. /ТАСС/. Казахстанскому фигуристу Михаилу Шайдорову, который в феврале текущего года выиграл золото Олимпийских игр в Италии, а затем заявлял о том, что не получает зарплату, выплатят $250 тыс. из бюджета Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта Казахстана.

«Правительство Республики Казахстан приняло постановление о выплате денежных вознаграждений победителю XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, прошедших в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо, Михаилу Шайдорову (фигурное катание), а также Надежде Морозовой (конькобежный спорт), вошедшей в число шести лучших спортсменов. В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие денежные вознаграждения: Михаилу Шайдорову — $250 тыс., Надежде Морозовой — $5 тыс. Денежные премии также выплачены первым, личным и главным тренерам спортсменов-призеров», — говорится в сообщении.

Всего выплаты получили два спортсмена и пять тренеров. Сумма, которая выплачена тренерам, а также их имена не уточняются. Первым тренером Шайдорова является его отец Станислав. Тренер, с которым Шайдоров взял медаль в Италии, — российский специалист Алексей Урманов.

Также в министерстве пообещали дополнительную поддержку со стороны местных властей, в том числе предоставление жилья. При этом ранее Шайдорову и его тренеру уже вручали ключи от квартир в Астане после возвращения с Олимпиады.

Шайдорову 21 год. Его победа на Олимпиаде в Италии стала первой для Казахстана на зимних Играх с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем. Золотая медаль Шайдорова стала единственной наградой казахстанских спортсменов на прошедшей Олимпиаде. Шайдоров в мае сообщал, что на протяжении пяти месяцев не получал зарплату. Его заявления вызвали общественный резонанс. В конце мая в дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана сообщили, что за январь и февраль этого года зарплату выплатили, а затем с ним подписали новый контракт.