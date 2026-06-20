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Сын Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Мостовой возглавил “Спартак”. Он сильнее Карпина как тренер — нравится мне больше»

Фигурист Александр Плющенко заявил, что Александр Мостовой способен возглавить «Спартак».

Источник: Спортс‘’

"Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит.

Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак».

Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше", — сказал Плющенко.

Напомним, Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет тренировать клубы Лиги PARI, а также разрешает входить в тренерский штаб команд Мир РПЛ, но не быть главным тренером. Валерий Карпин возглавляет сборную России.

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