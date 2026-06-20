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Александр Жулин: «Не верю, что когда-нибудь фигурное катание сможет сравниться по популярности с футболом»

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что футбол всегда будет оставаться самым популярным видом спорта в стране, несмотря на отсутствие громких успехов у российских игроков.

"Футбол — самый популярный вид спорта в России. Здесь совершенно не важен тот факт, что у наших футболистов нет выдающихся результатов.

Думаю, большинству наших фанатов все равно всегда было интереснее смотреть за фаворитами: Францией, Германией или Бразилией. При всем моем отношении к фигурному катанию лично для меня футбол навсегда останется любовью всей жизни.

Не верю, что когда-нибудь фигурное катание сможет сравниться по популярности с футболом. Он всегда будет номером один вне зависимости от обстоятельств и результатов.

Футбол прекрасен своей непредсказуемостью и атмосферой. Вот на днях Месси в 39 лет сделал хет-трик на чемпионате мира. Разве где-то еще такое уникальное событие возможно?" — сказал Жулин.