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Трусова начала работать над новой произвольной программой

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что начала работу над новой произвольной программой.

Источник: РИА "Новости"

В своем Telegram-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

«Начали ставить произвольную программу. Поделюсь с вами небольшими спойлерами, но чуть позже», — написала фигуристка.

Игнатова является серебряным призером Олимпиады-2022, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. Летом 2025-го спортсменка родила ребенка, а в январе 2026-го сообщила о возвращении в большой спорт. Перед началом нового сезона фигуристка была включена в резервный состав сборной России.