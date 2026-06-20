Трусова начала работать над новой произвольной программой

Игнатова является серебряным призером Олимпиады-2022, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. Летом 2025-го спортсменка родила ребенка, а в январе 2026-го сообщила о возвращении в большой спорт. Перед началом нового сезона фигуристка была включена в резервный состав сборной России.