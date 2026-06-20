Трусова начала работать над новой произвольной программой

В своем Telegram-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.
«Начали ставить произвольную программу. Поделюсь с вами небольшими спойлерами, но чуть позже», — написала фигуристка.
Игнатова является серебряным призером Олимпиады-2022, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. Летом 2025-го спортсменка родила ребенка, а в январе 2026-го сообщила о возвращении в большой спорт. Перед началом нового сезона фигуристка была включена в резервный состав сборной России.