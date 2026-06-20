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Александр Плющенко — о жесткой реакции на смену спортивного гражданства: «Я был готов, меня хейтят с рождения»

13-летний фигурист Александр Плющенко в разговоре с «СЭ» рассказал, как относится к хейту из-за смены спортивного гражданства.

Источник: Спорт-Экспресс

21 мая стало известно, что Плющенко с сезона-2026/27 будет выступать за Азербайджан.

«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения. Все друзья и близкие поддержали меня. Например, Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить — я хочу выступать на международной арене», — сказал Плющенко-младший «СЭ».

Плющенко-младший с 2017 года тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.