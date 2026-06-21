Познер назвал смену гражданства Плющенко-младшего вынужденной мерой: «Не стану его обвинять в предательстве»

«Я совсем недавно, почти сразу после объявления этого решения, оказался в компании мамы Саши. Обсуждал ли я с ней эту ситуацию? Об этом были разговоры. Она эмоционально защищала это решение и объясняла причины. Очень многие на это резко отреагировали и начали называть Сашу предателем. Беда в том, что многие наши атлеты не могут нигде выступить из-за тех решений, которые принимаются наверху. Время для спортсменов — это ключевая вещь. Зачастую кто-то не так долго может быть в первых рядах любого вида спорта. Говорят, что Александр очень талантливый и прекрасно катается. Человек хочет принимать участие на соревнованиях, для него это важно. Если он сейчас не будет выступать, то не факт, что шанс предоставится в дальнейшем. Время в этом смысле является беспощадной штукой. Мне очень жаль, что нашим ребятам приходится заниматься сменой гражданства. Он не один такой. У нас много таких примеров. Я далек от того, чтобы осуждать Плющенко. Понимаю, что родители долго обсуждали и приняли непростое решение. Я не стану его обвинять в предательстве и говорить всякие мерзости. Это решение — вынужденная мера», — сказал Познер «СЭ».