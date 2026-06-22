Татьяна Тарасова: «Я очень многому научилась у Виктора Кудрявцева, за это ему огромное спасибо»

Мы с ним очень дружили, друг к другу относились очень хорошо, хотя работали в одних видах. Веселый был, мог хохотать до упаду. Я была очень молодая, всегда у него что-то спрашивала — о вращениях, прыжках, он был действительно настоящим знатоком дела. Я очень многому у него научилась, за это ему огромное спасибо.