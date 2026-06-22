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Татьяна Тарасова: «Я очень многому научилась у Виктора Кудрявцева, за это ему огромное спасибо»

Татьяна Тарасова рассказала, что многому научилась у заслуженного тренера СССР Виктора Кудрявцева.

Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

"Я очень много работала с Витей рядом вместе, мы были в профсоюзах, там проводились сборы для меня и него, у него были одиночники и пары. Он был очень умным тренером, хорошо знал технику прыжков, одиночных элементов.

Мы с ним очень дружили, друг к другу относились очень хорошо, хотя работали в одних видах. Веселый был, мог хохотать до упаду. Я была очень молодая, всегда у него что-то спрашивала — о вращениях, прыжках, он был действительно настоящим знатоком дела. Я очень многому у него научилась, за это ему огромное спасибо.

Я дружила с его женой, она тоже прекрасный тренер. У них прекрасный сын, которым он очень гордился. Соболезную семье. Конечно, мы потеряли технически очень сильного тренера", — сказала Тарасова.