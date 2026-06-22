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Илья Авербух: «Кудрявцев был выдающимся технарем, который изумительно знал обязательные фигуры, он очень хорошо обучал прыжкам»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух назвал Виктора Кудрявцева выдающимся тренером.

Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 88 лет.

"Виктор Кудрявцев был, безусловно, выдающимся тренером советской школы фигурного катания, подарившим нам чемпиона мира Сергея Волкова.

Я тренировался в школе Виктора Николаевича, когда был еще совсем маленьким мальчиком. Непосредственно под его руководством не тренировался, но он был старшим тренером в школе. В ней тренировалась плеяда талантливых фигуристов, она в какой-то момент была одной из ведущих. Он был выдающимся технарем, который изумительно знал обязательные фигуры, он очень хорошо обучал прыжкам.

Даже когда он заболел, практически перестал говорить, он продолжал тренировать глазами — ученики по взгляду понимали, что надо исправить. Он продолжал приходить на лед, многое показывал жестами. Низкий поклон за его преданность фигурному катанию. Слова поддержки Марине Кудрявцевой, которая всегда была рядом с ним", — сказал Авербух.