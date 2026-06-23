Елена Чайковская: «Кудрявцев — потрясающий тренер, такой технарь, очень умный, абсолютно думающий. Очень добрый человек, что тоже немаловажно»

Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 88 лет.
"Потрясающий тренер, такой технарь, очень умный, абсолютно думающий. Со своей системой воспитания. Воспитал многих спортсменов.
Очень добрый человек и тренер, что тоже немаловажно", — сказала Чайковская.
Заслуженный тренер СССР Елена Чайковская отреагировала на смерть тренера Виктора Кудрявцева.
Кудрявцев ушел из жизни в возрасте 88 лет.
"Потрясающий тренер, такой технарь, очень умный, абсолютно думающий. Со своей системой воспитания. Воспитал многих спортсменов.
Очень добрый человек и тренер, что тоже немаловажно", — сказала Чайковская.