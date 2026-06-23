Навка о ледовом спектакле «Дневник памяти»: «Мы пытались показать те страшные фрагменты, моменты, которые проживали наши предки, — как их убивали, как мучили»

Накануне на «Навка Арене» прошел показ ледового спектакля «Дневник памяти», посвященного Дню памяти и скорби. В нем выступили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.
"Мы пытались показать те страшные фрагменты, моменты, которые проживали наши предки, — как их убивали, как мучили.
С одной стороны, во время постановки мне казалось, что это очень страшно, и может, в какой-то степени нельзя вот так наглядно показывать страшные моменты. Но тем не менее наши дети не видели и не знают, что это действительно было и что подобное творится сегодня. Важность таких постановок огромна", — сказала Навка.