Фигурист Галлямов: «Современный футбол стал однотипным, даже футболисты друг от друга почти не отличаются. Раньше была магия с мячом, а теперь простой финт для зрителей уже “вау”

— Болею [на чемпионате мира] за старичков. Роналду, Модрич, Месси — те футболисты, на которых многие выросли, в том числе я. Хотя кого я обманываю — за Португалию болею, особенно из-за Криштиану. Но и Аргентина, и нынешняя звездная Франция тоже нравятся — на них интересно смотреть.