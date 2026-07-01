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Фигурист Галлямов: «Современный футбол стал однотипным, даже футболисты друг от друга почти не отличаются. Раньше была магия с мячом, а теперь простой финт для зрителей уже “вау”

Фигурист Александр Галлямов считает, что современный футбол стал менее интересным и утратил индивидуальность.

— Болею [на чемпионате мира] за старичков. Роналду, Модрич, Месси — те футболисты, на которых многие выросли, в том числе я. Хотя кого я обманываю — за Португалию болею, особенно из-за Криштиану. Но и Аргентина, и нынешняя звездная Франция тоже нравятся — на них интересно смотреть.

— Тоже ловлю себя на мысли, что хочется видеть 40-летних как можно дольше в прайме. Это мы стареем и не можем отпустить детские воспоминания?

— Первые эмоции — самые настоящие и запоминающиеся. И спустя много лет тебе хочется через какие-то вещи, фотографии, видео окунуться в те времена и вспомнить, что ты прожил. Мы просто ностальгируем по нашим эмоциям, это нормально. И старички ведь показывают другой футбол.

Современный футбол стал однотипным. Смотрел Лигу чемпионов в этом сезоне — большинство матчей как под копирку. Даже сами футболисты друг от друга почти ничем не отличаются. Есть шаблон, а индивидуальности становится меньше, сплошной атлетизм.

Я хожу на футбол — теперь самый простой финт для зрителей уже «вау». А что раньше вытворяли — была магия с мячом! Зрители соскучились по магии. Но все циклично — думаю, она вернется лет через 10−15, — сказал Галлямов.